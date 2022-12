Finisce contro le auto in sosta e si ribalta: ferito un giovane

L’incidente a Visogliano.

Un uomo è stato soccorso nelle prime ore di oggi, intorno alle 2 e 30, per le ferite riportate a seguito di un incidente accaduto a Visogliano, nel territorio comunale di Duino Aurisina.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Aurisina (Radiomobile), ha perso il controllo dell’auto che stava conducendo e la vettura si è cappottata finendo contro alcune macchine in sosta.

Dopo una chiamata di aiuto al Nue112, la telefonata è stata transitata alla sala operativa della Sores: gli infermieri hanno inviato immediatamente sul posto l’equipaggio di un’ambulanza da Opicina che ha assistito la persona ferita, un ragazzo di poco più di vent’anni, poi trasportato all’ospedale di Cattinara, fortunatamente con ferite non gravi.

Gli infermieri della Sores hanno attivato anche i vigili del fuoco per quanto di competenza. Viabilità a cura dei carabinieri di Prosecco.