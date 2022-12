Violento incendio nella notte a Villa Luisa Strassoldo, ingenti i danni

Incendio a Villa Elena, a Strassoldo.

Un violento incendio ha colpito nella notte tra domenica e lunedì Villa Luisa Strassoldo, ad Aiello. Non si conoscono al momento le cause che hanno scatenato le fiamme. L’allarme è scattato intorno all’1.30, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cervignano, e un’autobotte da Udine.

Al momento dell’incendio nell’edificio non c’era nessuno, non si segnalano quindi danni alle persone. Ingenti, invece, i danni subiti dalla struttura. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per circoscrivere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.