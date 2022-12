L’incidente ieri sera a Fiume Veneto.

Un uomo è stato assistito dalle equipes sanitarie a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale accaduto intorno alle 22 di ieri in via Dante Alighieri a Praturlone di Fiume Veneto.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha perso il controllo della vettura che stava conducendo e la macchina è finita fuori strada, cappottata. L’uomo è stato aiutato a uscire dall’abitacolo dalle persone che si trovavano in quel momento sul posto.

Dopo la chiamata di aiuto al numero unico di emergenza 112 del Fvg, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato immediatamente sul posto un’ambulanza proveniente da Azzano Decimo, un’automedica proveniente da Pordenone ed è decollato l’elisoccorso.

L’uomo è stato stabilizzato e trasportato con l’ambulanza con medico a bordo all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, in codice giallo. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e della zona dell’incidente.