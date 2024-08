Incidente mortale questo pomeriggio a Fontanafredda.

Tragico incidente questo pomeriggio a Vigonovo di Fontanafredda dove ha perso la vita una donna. Lo schianto si è verificato lungo via Bellini, all’altezza del civico 90, dove la Fiat Panda condotta dalla vittima si è scontrata contro una betoniera. La vittima è una pensionata di circa 80 anni.

L’allarme è stato lanciato immediatamente e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che sono giunti tempestivamente con un’ambulanza e un’automedica nel tentativo di salvare la donna. Nonostante gli sforzi dei sanitari, però, per la conducente della vettura non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nello scontro si sono rivelate fatali. Sull’auto insieme alla donna viaggiava anche il figlio che è rimasto ferito: ed è stato trasportato all’ospedale.

Oltre ai sanitari, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando di Pordenone, che hanno coadiuvato i sanitari nelle operazioni di soccorso e hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’incidente.