Ancora un incidente sulle strade del Friuli: 3 feriti

L’incidente ad Aviano.

Ancora un incidente sulle strade del Friuli occidentale. Dopo quello accaduto a Pordenone, sempre nella mattinata, due auto si sono scontrate in via Piave ad Aviano e tre persone sono rimaste ferite.

Sul posto sono prontamente giunti i soccorritori che giunti hanno prestato le prime cure ai feriti. Una donna è stata trasportata all’ospedale di Pordenone in codice giallo. Le altre due persone sono state accompagnate anche loro nello stesso nosocomio ma in codice verde. le cause dell’incidente in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.