L’incidente lungo la Pedemontana all’altezza di Dardago di Budoia.

Incidente a Dardago di Budoia dove nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Pedemontana si sono scontrate due vetture in un impatto di tipo frontale. Due le persone che sono rimaste ferite.

Gli infermieri della Sores hanno inviato due ambulanze, una proveniente da Sacile e una proveniente da Pordenone, l’elisoccorso e l’automedica. sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Un giovane, di età compresa tra i 20 e i 25 anni di età, è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato in gravi condizioni, in volo, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L’altra persona coinvolta nell’incidente è stata trasportata invece in codice giallo all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con l’ambulanza.