L’incidente all’uscita di Sacile Est.

Incidente frontale poco dopo le 12 e 30 di oggi sulla bretella di raccordo dell’A28 all’uscita Sacile Est. Per cause in corso di accertamento un’auto e un camion si sono scontrati frontalmente.

Macchina e camion per cause al vaglio, si sono scontrate frontalmente: mentre i sanitari giunti con ambulanza da Sacile hanno pretato le prime cure all’automobilista ferita, i vigili del fuoco di Pordenone hanno messo in sicurezza il mezzo pesante e l’auto. Sul posto anche i carabinieri, la polizia locale di Sacile e il personale Autovie.

Due persone hanno rifiutato il trasporto e sono state controllate sul posto dal personale sanitario; una terza persona è stata trasportata in ambulanza, con ferite non gravi, all’ospedale di Pordenone.