Biker Fest ma non solo, una storia di eccellenza friulana che dura da 37 anni

Il presidente del consiglio regionale Piero Mauro Zanin, in visita alla Terre di Moto S.r.l. di Majano, ha potuto finalmente vedere dal vivo il quartier generale da dove, da 37 anni, una realtà imprenditoriale al 100% autoctona porta avanti il grande lavoro per realizzare un evento di respiro internazionale, quale la Biker Fest International, che da 12 anni porta turisti di tutto il mondo a Lignano Sabbiadoro.

Risultati raggiunti anche per merito del supporto mediatico fornito dall’Editrice Custom che dal 1991 edita in Friuli Venezia Giulia le uniche 4 riviste specializzate a diffusione nazionale. Riviste leader nel settore dell’Automotive che portano lustro alla nostra Regione e creano un mix vincente per la promozione del Friuli Venezia Giulia in Italia e nel mondo.

18 milioni di euro l’impatto economico della Biker Fest International.

“E’ per me motivo di orgoglio visitare le aziende della famiglia Persello, soprattutto dopo aver potuto prendere atto dei risultati del questionario svolto in collaborazione con PromoTurismo Fvg inerenti l’impatto economico generato dalla Biker Fest International, che quest’anno arriva alla 37° edizione. Le cifre della ricaduta dell’evento sono davvero impressionanti: 18 milioni di euro il giro d’affari dal quale 1,5 milioni di ricaduta fiscale sul nostro territorio in soli 4 giorni.

Questa eccellenza imprenditoriale è un veicolo potente, efficace e fondamentale per la promozione del turismo e della cultura della nostra Regione e questo è testimoniato anche da un recente studio che ha visto la Biker Fest come l’evento Regionale in grado di determinare maggiori prenotazioni nelle strutture ricettive sia nel segmento mare che in quello della montagna.

Un nuovo grande evento a settembre.

Attraverso le quattro riviste (fin dal 1991) da visibilità a livello Nazionale ed attraverso gli eventi (dal 1987), oltre ad accendere i riflettori sul nostro territorio per un pubblico internazionale, incentiva il turismo sia nei mesi che danno inizio alla stagione, che nei mesi di fine stagione, permettendo così di destagionalizzare. Questo anche grazie alla Italian Bike Week di settembre, nuovo grande evento fortemente voluto dalla Regione e dal Comune ospitante. Il mio augurio personale è che la sinergia che si è creata in questi anni tra gli organizzatori e l’ente regionale, attraverso PromoTurismo Fvg, l’assessorato al Turismo e il Comune di Lignano Sabbiadoro venga sempre di più consolidata e apprezzata”.