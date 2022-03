L’incidente tra Vivaro e San Foca.

Gravissimo incidente questo pomeriggio sulla strada provinciale 53 tra Vivaro e San Foca. Per cause in corso di accertamento un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente.

Terribile l’impatto, che ha completamente distrutto la parte anteriore dell’auto. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con l’ambulanza e l’elicottero, ma per le due persone a bordo dell’auto non c’è stato nulla da fare: sono morte sul colpo.

Ferito anche l’autista del camion è stato trasportato all’ospedale di Pordenone in codice giallo. Presenti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona e i carabinieri per i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente.

