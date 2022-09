L’incidente frontale a Lignano.

Incidente frontale intorno alle 15 e 20 del pomeriggio in via Casa Bianca a Lignano Riviera, davanti al ristorante “Da Marchetto”.

Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, due vetture si sono scontrate frontalmente e tre persone sono rimaste coinvolte nello schianto. Tra queste una donna in stato di gravidanza al settimo mese.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza proveniente da Latisana e l’elisoccorso. La donna è stata trasportata in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni gravi ma non in pericolo di vita.

Nessuna conseguenza di tipo sanitario per le altre due persone coinvolte nell’incidente. Presenti sul posto, oltre al personale sanitario e alle forze dell’ordine anche i vigili del fuoco volontari di Lignano Sabbiadoro.