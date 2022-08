Violento scontro frontale a Ruda, due feriti trasportati all’ospedale di Udine

L’incidente nel pomeriggio a Ruda.

Incidente questo pomeriggio poco prima delle 17 a a San Nicolò di Ruda. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente in via Jevada.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi che hanno prestato le prime cure alle 3 coinvolti, un’uomo e una donna di Cervignano e un giovane di Pieris. Due persone sono state trasportate all’ospedale di Udine: le loro condizioni sono serie ma non sono in pericolo di vita.

Presenti anche i vigili del fuoco di Cervignano per la messa in sicurezza dei veicoli e della zona dell’incidente, oltre alle forze dell’ordine che si sono occupate dei rilievi.