Incidente a Majano, auto contro un tir: uomo salvo per miracolo

L’incidente questo pomeriggio a Majano.

E’ salvo per miracolo l’uomo che questo pomeriggio a Majano, mentre si trovava alla guida del suo fuoristrada, è stato coinvolto in un incidente contro un tir carico di putrelle.

E’ accaduto in via Divisione Julia, davanti alla trattoria Da Gardo dove il tir stava facendo manovra per uscire dal parcheggio. Proprio in quel momento sulla strada è sopraggiunto il fuoristrada, guidato da un uomo di Pagnacco, che non è riuscito ad evitare l’impatto.

L’auto è finita proprio contro il carico ma, fortunatamente, l’uomo è riuscito a buttare la testa fuori dal finestrino evitando di essere colpito ed uscendone illeso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di San Daniele del Friuli per i rilievi.

Foto di Luigino Venchiarutti

