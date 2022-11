Frontale sulla strada del Vallone, una persona in ospedale

L’incidente a Gorizia.

Incidente stradale ieri sera tra le 22 e 30 e le 23 lungo la strada del Vallone a Gorizia. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, due auto si sono scontrate in maniera frontale.

Dopo l’allarme, gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Gorizia che ha preso in carico una persona rimasta ferita nell’impatto, poi trasportata in codice verde all’ospedale. Sul posto anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona e dei veicoli.