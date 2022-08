Incidente a Gemona, camper sbanda e si ribalta sulla A23

L’incidente sulla A23 all’altezza di Gemona.

Incidente nel primo pomeriggio di oggi sulla A23, all’altezza di Gemona del Friuli. Per cause in corso di accertamento, il conducente di un camper ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato su un lato nella corsia in direzione Udine.

L’incidente, che non ha causato gravi conseguenze alle persone coinvolte, ha creato alcuni disagi alla circolazione stradale con alcuni oggetti del camper che sono finiti sulla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine per la messa in sicurezza della zona e del mezzo. Presenti anche gli agenti della polizia stradale di Amaro.