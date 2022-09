Incidente stradale a Gemona del Friuli

Incidente a Gemona nella tarda mattinata di oggi. Due auto si sono scontrate poco prima delle 12 lungo la statale 13, in prossimità del cavalcavia vicino al ristorante al Fungo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e i veicoli. Lievi fortunatamente le conseguenze per le persone coinvolte. Presenti anche i carabinieri per i rilievi. Si sono registrati alcuni disagi alla circolazione per permettere le operazioni.