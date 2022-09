Eurospar assume personale in Friuli, il Job day a Udine: come candidarsi

Il Job Day all’Eurospar di Udine.

Aspiag Service Srl ha indetto un Job Day in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Adhr Group, che curerà i colloqui, nella giornata di sabato 24 settembre a Udine, presso l’Eurospar piazzale Rita Levi Montalcini 1 per conoscere, selezionare e assumere da subito nuovo personale.

L’azienda – concessionaria del marchio Despar, Eurospar e Interspar nel Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia – conta ad oggi oltre 8.500 dipendenti e fa parte del gruppo Spar Austria. Aspiag Service Srl, che contribuisce a fare del marchio con l’abete il brand retail più diffuso al mondo presente in quattro continenti e in ben 48 Paesi, promuove fattivamente il legame profondo con il territorio e con le persone e, complice un significativo sviluppo negli ultimi anni, ha necessità di ampliare il numero dei propri collaboratori presso il punto vendita di Udine nei reparti di gastronomia, macelleria, ortofrutta, scatolame, cassa e autisti trasporto merci con patente C, E, CQC.

L’obiettivo è quello di incontrare persone con esperienza nel settore della Gdo e persone senza pregressi nel comparto, ma seriamente motivate a intraprendere un nuovo percorso professionale, in modalità part time o full time, con contratti sia a tempo determinato che indeterminato.

Persone che vogliono cambiare lavoro all’interno del settore, così come lavoratori che vengono da altre esperienze o neo diplomati, saranno i candidati attesi al Job Day alle porte, per lavorare in un ambiente di respiro internazionale e orientato alla crescita delle proprie risorse.

Aspiag Service Srl ha scelto il Job Day per essere concretamente presente e vicina al territorio e per conoscere di persona i propri collaboratori, mettendo il rapporto umano al centro del proprio operare. “Riteniamo sia fondamentale per tutti avere relazioni dirette con le persone – spiega Sara De Lissandri, ufficio selezione area vendite di Aspiag Service Srl, che continua – . “Invitiamo chi cerca un nuovo lavoro, flessibile stimolante e continuativo, a presentarsi al nostro Job Day”.

Per prendere parte al Job Day di Udine è sufficiente andare sul sito Adhr Group cliccando qui o visitare la pagina dell’agenzia per il lavoro dove è possibile registrarsi all’evento.