Incidente intorno alle 12 e 30 a Latisana.

Incidente a Latisana intorno alle 12 e 30 di oggi dove un’auto è uscita di strada finendo ribaltata nel fossato a bordo della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i vigili del fuoco di Latisana che si sono occupati della messa in sicurezza del veicolo e della zona dell’incidente. Fortunatamente il ragazzo alla guida non ha riportato ferite, ma è stato comunque accompagnato al pronto soccorso dalla madre per i controlli del caso.