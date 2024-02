Maltempo in Friuli Venezia Giulia: scatta l’allerta meteo arancione

Allerta meteo arancione in Friuli Venezia Giulia.

Maltempo in arrivo in Friuli Venezia Giulia dove la protezione civile ha emesso un’allerta meteo arancione valida dalla mezzanotte di domani e fino alle ore 12 di sabato 24 febbraio. Secondo le previsioni, una saccatura di origine atlantica porterà correnti molto umide da sud-ovest in quota sulla regione, con venti sostenuti provenienti da sud nei bassi strati dell’atmosfera.

La giornata di venerdì 23 febbraio si preannuncia caratterizzata da precipitazioni intense o molto intense sulla zona montana, con nevicate particolarmente consistenti sulle Alpi e Prealpi Giulie. Le quote neve dovrebbero attestarsi in genere oltre i 1000-1300 metri sulle Alpi e 1300-1500 metri sulle Prealpi, con possibilità di neve anche a fondovalle nel Tarvisiano con accumuli significativi. Nelle pianure si attendono piogge intense, soprattutto verso la pedemontana, mentre lungo la costa le piogge dovrebbero essere più moderate.

Nel corso della serata, potrebbero verificarsi anche alcuni rovesci temporaleschi. Il vento sarà sostenuto lungo la costa, con Scirocco che soffierà da sostenuto a forte, con temporanea rotazione a Libeccio in serata. Si prevedono anche mareggiate, specialmente tra Lignano e Grado, anche se la probabilità di acqua alta è bassa. In quota, i venti provenienti da sud-ovest saranno da sostenuti a forti.

Per quanto riguarda sabato 24 febbraio, è prevista una generale attenuazione dei fenomeni già durante la notte e le prime ore della mattina, segnalando un miglioramento delle condizioni meteorologiche rispetto alla giornata precedente.