L’incidente questa mattina sulla statale a Lauzacco.

È di 5 persone ferite il bilancio di un incidente stradale accaduto nella tarda mattinata di oggi a Lauzacco di Pavia di Udine all’altezza della trattoria alla Frasca.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il conducente di una vettura è andato a impattare contro l’auto che la precedeva e, a seguito dello scontro, è finito in un fossato.

Dopo l’allarme, gli infermieri della Sores Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto un‘ambulanza da Palmanova e della croce verde di Cervignano oltre all’elisoccorso. Le equipe sanitarie hanno soccorso in tutto cinque persone tra cui un nucleo familiare con padre madre e un bambino di circa 6 anni di età.

L’uomo a bordo della vettura finita nel fossato è stato immediatamente soccorso e trasportato in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Tempestivamente soccorse anche le altre quattro persone che viaggiavano nell’altra auto, trasportate in ospedale con due ambulanze. Nessuno dei coinvolti è in pericolo di vita.

Presenti anche i vigili del fuoco che si sono occupati delle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e dei mezzi.