Il 59enne è stato trasportato in elicottero all’ospedale.

Incidente sul lavoro questa mattina nella cartiera di Ovaro. L’operaio, un uomo di 59 anni è rimasto schiacciato con la mano mentre lavorava ai macchinari della cartiera.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30, quando, per cause ancora da chiarire, l’operaio ha finito con una mano e un braccio nei rulli dei macchinari. Dopo l’allarme sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con un’elicottero e di un’ambulanza. Dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari, l’uomo è stato successivamente trasportato in volo all’ospedale. Fortunatamente, dai primi accertamenti, non risulta in pericolo di vita.