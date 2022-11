L’incidente sul lavoro a Fontanafredda

Nella prima serata di ieri, a Fontanafredda, in una fabbrica attiva nella zona industriale, un uomo è rimasto vittima di un incidente sul lavoro.

Per cause in corso di accertamento ha riportato una profonda lesione a un braccio mentre lavorava a un macchinario. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale di Pordenone.