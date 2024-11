Esce di strada e perde il controllo dell’auto, ferita una donna

Incidente a Leoneriacco, esce di strada e perde il controllo: ferita una donna.

Incidente stradale nella serata di oggi, mercoledì 27 novembre, a Leoneriacco: secondo le prime informazione un’auto, alla cui guida c’era una donna, è improvvisamente uscita di strada intorno alle 19.30. Si tratterebbe di una fuoriuscita autonoma, senza altri mezzi coinvolti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118 di Tarcento e i vigili del fuoco di Gemona, oltre a una pattuglia della guardia di finanza che si trovava in quel momento a passare per quel tratto di strada. La donna al volante dell’auto è stata portata in ospedale per accertamenti. Al vaglio dei carabinieri di Tarcento la dinamica dell’incidente.