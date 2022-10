L’incidente nel pomeriggio a Lestizza.

Incidente questo pomeriggio a Santa Maria di Sclaunicco, nel comune di Lestizza. Per cause in corso di accertamento un’auto è uscita di strada finendo in un fossato e ribaltandosi di lato.

Secondo le prime informazioni una persona è rimasta ferita in modo serio ed è stata trasportata in ospedale con l’elicottero. Sul posto presenti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona e del veicolo.