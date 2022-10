Incendio in una casa di Premariacco, in fiamme la caldaia

L’incendio ieri sera a Orsaria di Premariacco.

Incendio ieri sera in una casa a Orsaria di Premariacco. Secondo una prima ricostruzione le fiamme sono partite dal locale della caldaia e in pochi minuti il fumo ha invaso la taverna e i locali ai piani superiori.

In quel momento in casa si trovavano padre e figlio che hanno provato a spegnere le fiamme ma è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Le squadre di Udine e i volontari di Cividale hanno così spento le fiamme e dalle successive verifiche l’incendio non ha causato danni strutturali all’abitazione.