Incidente Lestizza, scontro tra un’auto e una moto, un ferito grave

L’incidente poco prima delle 20.

Violento incidente questa sera poco prima delle 20 a Nespoledo, frazione del comune di Lestizza. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto e una moto si sono scontrate in via Vittorio Veneto, nei pressi dell’incrocio con via Garibaldi.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con ambulanza ed elisoccorso che hanno prestato le prime cure al motociclista trasportandolo in ospedale: le sue condizioni sarebbero gravi. Presenti anche i vigili del fuoco volontari di Codroipo per la messa in sicurezza e l’assistenza nelle operazioni di soccorso, oltre ai carabinieri di Latisana che si sono occupati dei rilievi.