Violento incidente a Majano, una persona trasportata in volo all’ospedale

Incidente nella tarda mattinata di oggi a Majano.

Violento incidente nella tarda mattinata di oggi, poco dopo le 12, sulla Provinciale 10 a Majano. Due auto si sono scontrate violentemente in via Udine, all’altezza dell’incrocio con via Gorizia, ed una persona è rimasta ferita.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari, che hanno prestato le prime cure. Una persona, è stata trasportata in elicottero all’ospedale. Presenti anche i vigili del fuoco volontari di San Daniele hanno coadiuvato le operazioni di soccorso e successivamente si sono occupati della messa in sicurezza dei veicoli e della zona. I carabinieri infine hanno eseguito i rilievi per accertare le cause e la dinamica esatta dello scontro.