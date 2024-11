Di 88 anni.

E’ mancato all’affetto dei suoi cari Gennaro Ruberto. Ne danno il triste annuncio la moglie Lia, i figli Rosetta con Alessandro, Andrea e Francesca.



Il funerale sarà celebrato martedì 19 novembre alle ore 14.00 nella Chiesa di Madonna di Fatima, in via Colugna, partendo dall’Ospedale Civile di Udine.



Udine, 17 novembre 2024



O.F. ARDENS, Udine Via Colugna 109 – 0432471227.