Scooter contro il muro di una casa a Morsano di Strada.

Incidente a Morsano di Strada, lungo la provinciale 65, all’altezza dell’incrocio con viale Trieste. Secondo quanto ricostruito intorno alle 17.30 di oggi, sabato 24, uno scooter, per cause ancora da accertare, è finito contro il muro di un’abitazione. Il conducente, sbalzato dalla sella per circa 8 metri, è stato trovato in stato di incoscienza dai soccorritori.

I sanitari, giunti sul posto con l’elicottero, lo hanno trasportato in volo a Udine, in codice giallo, con probabile trauma cranico e fratture a un braccio. Sul posto anche l’ambulanza di San Giorgio di Nogaro. Presente, per i rilievi, una pattuglia dei carabinieri.