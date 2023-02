L’incidente mortale sulla A34.

E’ stata un’inversione di marca in autostrada a causare il tragico incidente mortale sulla A34 nel tratto compreso tra Gradisca d’Isonzo e Villesse, in direzione Villesse.

Cosa è successo.

Secondo una prima ricostruzione poco prima del piazzale della barriera di Villesse un’auto ha invertito il proprio senso di marcia tornando indietro e si è scontrata con un altro veicolo che si stava dirigendo verso l’innesto della A4.

Il bilancio le le condizioni dei feriti.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con un’ambulanza e l’automedica, entrambe provenienze da Gradisca d’Isonzo, e un’ambulanza proveniente da Cormons, oltre all’elisoccorso. Cinque le persone coinvolte nel terribile scontro: per una purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Quattro invece le persone ferite: una donna di circa 45 anni di età in codice rosso sull’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in elisoccorso. Una donna di circa 50 anni di età trasportata sempre nello stesso nosocomio, sempre in codice rosso, con l’ambulanza.

Una persona di circa 50 anni di età è stata trasportata all’ospedale di Cattinara in codice rosso con l’ambulanza. La quarta persona, un minorenne, è stato trasportato all’ospedale di Cattinara in codice giallo.

Le operazioni e le modifiche alla viabilità.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno coadiuvato i sanitari e si sono occupati delle operazioni di messa in sicurezza. Presente anche la polizia stradale, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico.

Per chi proviene da Gorizia ed è diretto verso il bivio A34/A4 è consentita l’uscita a Villesse e il rientro allo stesso svincolo seguendo le indicazioni sulla viabilità ordinaria.