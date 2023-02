Terribile incidente sulla A34, un morto e un ferito gravissimo

Tragico incidente sulla A34.

Incidente stradale mortale lungo l’autostrada A34 nel tratto compreso tra Gradisca d’Isonzo e Villesse, in direzione Villesse. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, si è verificato uno scontro frontale tra due auto e cinque persone sono rimaste coinvolte.

Secondo una prima ricostruzione poco prima del piazzale della barriera di Villesse un’auto ha invertito il proprio senso di marcia tornando indietro e si è scontrata con un altro veicolo leggero che si stava dirigendo verso l’innesto della A4.

Immediata la chiamata al numero unico di emergenza Nue112 che ha transitato puntualmente la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato tempestivamente sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’automedica, entrambe provenienze da Gradisca d’Isonzo, e un’ambulanza proveniente da Cormons, oltre all’elisoccorso.

Una persona è morta nell’impatto e una versa in condizioni molto gravi. Non sono invece ancora note le condizioni delle altre tre persone. Sul posto operano, oltre agli equipaggi sanitari, i vigili del fuoco, il personale dell’autostrada, tutti coordinati dal Centro operativo autostradale di Udine.