Tragico incidente mortale a Muzzana del Turgnano.

Tragico incidente questo pomeriggio a Muzzana del Turgnano dove un motocilista di 37 anni è morto nello scontro con un’auto. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, mentre viaggiava in sella a una motocicletta è rimasto coinvolto in un incidente con una vettura. La vittima si chiamava Derek Bozzatto, residente a Lugugnana di Portogruaro

L’incidente è avvenuto lungo strada statale 14, e sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, con l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da San Giorgio di Nogaro e l’elisoccorso. Presenti anche i vigili del fuoco e la forza pubblica.

Il personale medico infermieristico ha avviato le manovre di rianimazione, ma per l’uomo non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.