Tragico schianto a Muzzana, chi è la vittima e cosa è successo

Derek Bozzato si sarebbe dovuto sposare in chiesa tra poche settimane.

Una vita spezzata a soli 37 anni quella di Derek Bozzato, padre di due bambine e con il matrimonio in programma fra poche settimane. Derek, ieri stava percorrendo la statale 14 a Muzzana del Turgnano quando è stato coinvolto nello schianto mortale.

Secondo le prime ricostruzioni, Derek era a bordo della sua moto Kawasaki Ninja e stava viaggiando in direzione di Latisana. All’incrocio con via Molino nel centro di Muzzana, la sua moto si è scontrata contro un’auto. La moto è stata sbalzata a diversi metri di distanza dal punto di impatto, mentre il corpo di Derek è finito in mezzo alla strada.

Le squadre di soccorso, tra cui ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri, sono arrivate tempestivamente sulla scena. Tuttavia, ogni tentativo di salvare la vita del giovane padre è risultato vano: troppo gravi le ferite riportate nel tremendo impatto.

La notizia ha gettato nell’angoscia la comunità di Lugugnana di Portogruaro, dove Derek era ben conosciuto e amato. Era un uomo che stava per compiere un passo importante nella sua vita: il matrimonio con la sua compagna di lunga data, Michela. La coppia aveva programmato di celebrare il loro amore con una cerimonia in chiesa il prossimo settembre. Derek lascia anche due figlie, di 13 e 11 anni, che ora dovranno affrontare la tragica perdita del loro amato padre.