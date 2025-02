A perdere la vita Gianpietro Forgiarini: non si esclude un malore.

E’ Gianpietro Forgiarini la vittima dell’incidente avvenuto oggi poco dopo mezzogiorno a Osoppo, in via Peonis. Il 77enne, era una figura ben nota e stimata in paese per il suo impegno nell’amministrazione comunale, nello sport e nell’arte.

Forgiarini aveva ricoperto il ruolo di assessore all’urbanistica per due mandati sotto la guida del sindaco Luigino Bottoni e aveva lasciato un’impronta importante nella vita amministrativa del paese. Oltre al suo impegno politico, era una figura centrale anche nel panorama sportivo locale. Aveva allenato e diretto la Pro Osoppo Calcio (ora Asd Nuova Osoppo) ed era il presidente in carica dell’Udinese Club locale, un punto di aggregazione per gli appassionati della squadra friulana. Inoltre, la sua vena artistica lo aveva portato a creare splendidi mosaici esposti nelle edizioni di CollinArte.

L’incidente

L’incidente si è verificato intorno alle 12.15. Il mezzo, un Fiat Doblò, è finito fuori strada per cause ancora in fase di accertamento. Non si esclude che Forgiarini possa essere stato colto da un malore mentre era alla guida. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Gemona e i carabinieri della stazione di Osoppo. Nonostante i tentativi disperati di rianimazione, per l‘uomo non c’è stato nulla da fare. Il veicolo è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti, e la Procura di Udine è stata informata dell’accaduto.