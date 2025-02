Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 5 febbraio

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Mercoledì 5 febbraio, il Friuli Venezia Giulia sarà interessato da condizioni meteo stabili e soleggiate. Il cielo si manterrà sereno su tutta la regione, con temperature massime in aumento. Si prevedono gelate al mattino in pianura, mentre a Trieste soffierà Borino. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2500 metri.

Le temperature minime in pianura oscilleranno tra -3°C e 1°C, con massime comprese tra 12°C e 15°C. Sulla costa, le minime saranno tra 2°C e 5°C, mentre le massime varieranno tra 11°C e 14°C. A 1000 metri di altitudine, la temperatura media sarà di 7°C.

Queste condizioni favoriranno una marcata escursione termica, con gelate mattutine seguite da temperature miti durante il giorno. Gli esperti consigliano di prestare attenzione alle possibili gelate al mattino, soprattutto per chi si sposta nelle prime ore della giornata.