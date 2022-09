Campione di atletica, aveva sfiorato le Olimpiadi: chi è la vittima del tragico incidente a Pordenone

Mario De Marchi aveva vestito la maglia della nazionale belga.

E’ Mario De Marchi la vittima del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio in viale Treviso sulla strada provinciale 35, a Pordenone.

Mario aveva 72 anni, era nato in Belgio ma i suoi genitori erano originari di Valvasone. Si era laureato in ingegneria informatica, aveva lavorato per un breve tempo alla Olivetti e successivamente alla Nato.

Ma la sua più grande passione era l’atletica, dove era riuscito a vestire la maglia della nazionale belga sfiorando anche la partecipazione alle Olimpiadi di Montreal. Alla Pasqua delle Stelle aveva sfidato anche Pietro Mennea e Valerij Borzov.

Mario non aveva dimenticato le sue radici: durante le ferie passava lunghi periodi in Friuli e, una volta raggiunta la pensione, aveva deciso di trasferirsi definitivamente con la moglie. La passione per l’atletica non l’ha mai abbandonato e aveva continuanto ad allenarsi e partecipare alle gare con l’Atletica Edilmarket di Brugnera, fino al terribile incidente ieri.

L’incidente.

Intorno alle 13 le due auto si sono scontrate frontalmente mentre una terza, per evitare l’impatto è finita in un fosso a lato della strada. I pompieri hanno estratto gli occupanti dei veicoli in collaborazione con i sanitari giunti con due ambulanze, l’auto medica ed elisoccorso regionale.

Purtroppo per Mario De Marchi non c’è stato nulla da fare: è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Gravissima anche la moglie, Gloria Ragogna, che è stata rianimata dopo l’incidente e ora si trova in ospedale. L’altro ferito è un 50enne di Pordenone, anche lui versa in gravi condizioni. Ferite più lievi invece per la donna alla guida della terza auto, che è riuscita ad evitare l’impatto finendo nel fossato.