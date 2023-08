Incidente a Mortegliano, chi è la vittima e cosa è successo

La vittima è Michele Dorigo: 48enne residente a Pavia di Udine.

E’ Michele Dorigo, 48enne residente a Pavia di Udine la vittima del tragico incidente avvenuto questo pomeriggio a Mortegliano, lungo la ex provinciale 78 all’incrocio con via Ferraria.

Uno scontro violentissimo tra la moto guidata dal 48enne e un’auto, che ha sbalzato il centauro per diversi metri. Le circostanze esatte che hanno portato all’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Palmanova che si trovava in transito e che si è fermata a supporto. Hanno inviato l’equipaggio di un’ambulanza da Udine e l’elisoccorso. Gli infermieri e il personale medico presenti hanno messo in atto tutte le manovre di rianimazione e salvataggio possibili, ma purtroppo gli sforzi si sono rivelati vani. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Latisana e i vigili del fuoco. La scena dell’incidente è stata messa in sicurezza, e sono in corso le indagini per determinare le cause esatte dell’incidente.