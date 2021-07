L’incidente sulla regionale 56 di Capriva del Friuli.

Sono andati a sbattere con la moto contro un paletto e sono stati sbalzati a terra. È di due feriti l’incidente che si è verificato, ieri sera, lungo la strada regionale 56 all’altezza di Capriva del Friuli. Per cause ancora in corso di accertamento, la moto ha sbandato finendo contro un paletto a bordo strada.

I due sono stati sbalzati a terra riportando diversi traumi. Immediati i soccorsi della Croce Verde Goriziana, che è arrivata sul posto con l’ambulanza da Cormos e l’ambulanza e l’automedica da Gradisca. Il più grave, il conducente della moto, un carabiniere del Reggimento Friuli Venezia Giulia, è stato trasferito all’ospedale di Udine, dove è attualmente in coma.

L’amico, sulla moto con lui, invece, è rimasto cosciente ed è stato trasportato al nosocomio di Gorizia. Della dinamica dell’incidente si stanno occupando i carabinieri di San Lorenzo Isontino.



