Incidente in moto questo pomeriggio a Povoletto.

Incidente in moto questo pomeriggio a Povoletto. E’ successo in via Roma intorno alle 16 quando, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, mentre conduceva una motocicletta, una persona ha perso il controllo.

Due le persone ferite, un uomo e una donna che sono state sbalzate dalla moto e sono rovinate malamente sull’asfalto. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla centrale operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Cividale del Friuli e da Udine, oltre all’elisoccorso. Sul posto anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Il personale medico infermieristico prende in carico il due persone rimaste ferite che sono state trasportate: entrambe con l’ambulanza Als (Advanced Life Support ovvero mezzo di soccorso sanitario in emergenza urgenza con infermiere a bordo) proveniente da Udine, con a bordo l’equipe dell’elisoccorso, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice giallo, stabili non hanno mai perso i sensi.