Ancora argento per Lisa Vittozzi ai mondiali di Biathlon

Arriva ancora una medaglia d’argento per Lisa Vittozzi nella mass start del Mondiale di Nove Mesto. L’atleta sappadina si è dovuta arrendere solo alla francese Justine Braisaz che ha chiuso la gara con un tempo inarrivabile di 34’37″2.

Non è stata una passeggiata per la campionessa francese, che si è confrontata con una Lisa Vittozzi in grande forma. La carabiniera di Sappada ha fatto incetta di medaglie in questa manifestazione irridata, raggiungendo la quarta medaglia complessiva, di cui tre individuali, tra le quali spicca l’oro nella 15 km individuale.