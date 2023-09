Perde il controllo della moto e finisce nel fosso, 38enne grave all’ospedale

Incidente a Precenicco, vittima un 38enne in moto.

Perde il controllo della moto e sbatte con violenza sull’asfalto: un uomo di circa 38 anni è stato soccorso nelle prime ore di oggi, sabato 16 settembre, dal personale medico per le ferite che ha riportato in seguito di un incidente stradale che si è verificato nel territorio comunale di Precenicco, in via Canedo, indicativamente all’altezza del civico 18, non lontano dall’abitato di Pertegada. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, l’uomo ha perso il controllo della moto che stava conducendo ed è finito nel fosso a lato della carreggiata. Apparentemente nessun altro mezzo coinvolto.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Latisana e l’elisoccorso. Hanno attivato anche i carabinieri della Compagnia di Latisana e i vigili del fuoco di Latisana.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico l’uomo che è stato trasportato in gravi condizioni, in codice rosso, in volo, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.