L’incidente sulla Napoleonica all’altezza di Gonars.

Violento incidente questa mattina intorno alle 8 lungo la strada Napoleonica, all’altezza di Gonars. Due le auto coinvolte nello scontro e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco di Cervignano.

I sanitari hanno prestato le prime cura alle due persone ferite, che sono state trasportate all’ospedale: le loro condizioni comunque non sarebbero gravi. I vigili del fuoco si sono quindi occupati della messa in sicurezza della zona e dei veicoli: nell’incidente sono stati divelti anche alcuni cartelli stradali. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi, mentre per consentire le operazioni si sono registrati alcuni disagi per il traffico.