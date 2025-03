Incidente tra due auto all’incrocio della Napoleonica: donna resta incastrata

Incidente questa mattina lungo la Napoleonica, all’altezza di Morsano di Strada.

Incidente questa mattina lungo la strada regionale Napoleonica, all’altezza dell’incrocio con la provinciale 82, a Morsano di Strada. L’impatto, avvenuto per cause ancora da accertare, ha reso necessario l’intervento dei soccorritori per estrarre una donna anziana rimasta incastrata nell’abitacolo di uno dei veicoli.

Mentre uno dei conducenti è riuscito a uscire autonomamente dall’auto, la situazione è apparsa più critica per l’altra persona coinvolta. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, oltre agli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti.

Le autorità hanno segnalato significativi rallentamenti lungo la Napoleonica per consentire i soccorsi e garantire la sicurezza dell’area. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente.