Auto in fiamme sulla A23, il conducente riesce a mettersi in salvo

L’incendio lungo l’autostrada A23: l’auto è stata completamente distrutta dalle fiamme.

Momenti di paura questa mattina sull’autostrada A23, all’altezza del comune di Trasaghis, dove un’auto è andata in fiamme mentre percorreva la corsia in direzione Udine. L’incidente si è verificato intorno alle ore 10 e sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del veicolo si è accorto della presenza di fumo proveniente dal vano motore mentre era in marcia. Con prontezza, ha accostato l’auto nella corsia di emergenza, è uscito dall’abitacolo e si è messo in salvo per poi allertare i soccorsi. Poco dopo, le fiamme hanno avvolto la vettura.



I Vigili del Fuoco, giunti rapidamente sul posto con un’autopompa e un’autobotte, hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Non si sono registrati feriti, ma il veicolo è andato completamente distrutto. Al momento le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.