Incidente sulla neve questo pomeriggio a Forni di Sopra dove una persona è stata soccorsa dopo una brutta caduta.

Sul posto l’ambulanza proveniente da Ampezzo, l’elisoccorso e il soccorso piste. Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona che è stata trasportata in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Le sue condizioni sono stabili e durante l’intervento non ha mai perso i sensi.