Auto si schianta contro un muro a Nimis, tre persone ferite

L’incidente questa sera a Nimis.

Violento incidente stradale questa sera poco dopo le 19 e 30 a Nimis. Un’auto , per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata contro un muretto in località Cergneu.

Feriti i tre occupanti della vettura che sono stati subito soccorsi dai sanitari intervenuti con l’elisoccorso, l’auto medica e l’ambulanza. Il più grave dei tre è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Udine. Sul posto presenti anche i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e i carabinieri per i rilievi.

