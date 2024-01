Incidente a Nimis, uno dei due conducenti positivo all’alcoltest

Uno dei due conducenti è risultato positivo all’alcoltest.

E’ risultato positivo all’alcooltest il conducente della Ford Fiesta coinvolto nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio a Nimis, all’incrocio tra via San Mauro e via Divisione Julia. Ad avere la peggio nello scontro è stato un uomo di 84 anni, alla guida dell’altra auto, che è stato trasportato all’ospedale in gravi condizioni.

L’anziano è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l’elicottero, le sue condizioni restano gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Dopo l’incidente il 51enne è stato trovato dai carabinieri con un tasso alcolemico di 0,72 e le due auto sono state sequestrate dalle forze dell’ordine.