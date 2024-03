Incidente nella notte a Porcia. Giovane liberato dai vigili del fuoco.

Alle ore 23.45 circa del 29 marzo 2024, i Vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti a Porcia per un incidente stradale con un solo mezzo coinvolto. I Vigili del fuoco hanno utilizzato il divaricatore e le cesoie oleodinamiche per tagliare le lamiere della vettura e sollevare il piantone dello sterzo che bloccava il conducente.

Una volta aperto un varco tra le lamiere, operando in sinergia con il personale sanitario, hanno estratto dall’abitacolo del mezzo incidentato il giovane guidatore che è stato preso in carico dal personale sanitario. Terminate le fasi di soccorso al ferito i Vigili del fuoco hanno completato le operazioni di messa in sicurezza del mezzo incidentato e dell’area del sinistro. Sul posto anche la Polstrada.