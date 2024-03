La partita dell’Apu Udine nel campionato di Legadue di pallacanestro

Successo numero ventuno in campionato per l’Apu Old Wild West Udine che, dopo la sconfitta sul campo di Trapani, batte Treviglio 73 a 65 ed ottiene la sesta vittoria nelle ultime sette partite. Agganciata, almeno per 24 ore, la Fortitudo Bologna al secondo posto del girone rosso.

Udine sempre priva di Jason Clark, costretto a saltare la terza gara di fila a causa di una fastidiosa contrattura al polpaccio, fa un po’ fatica in avvio contro una squadra molto fisica e profonda. I lombardi partono meglio e con la tripla di Harris toccano addirittura il più sei a metà primo quarto (18-12). La rezione friulana non si fa attendere e a fine primo quarto il punteggio a tabellone è 22 pari. Nel secondo quarto Treviglio per cinque minuti non trova punti e i canestri di Gaspardo scavano il primo piccolo solco (40-33). Sono 17 i punti all’intervallo del numero dieci friulano con 6 su 8 al tiro. Nella ripresa salgono in cattedra Cannon e soprattutto Monaldi con alcune triple d’autore. Gli ospiti non reggono l’urto e si assestano ad una decina di punti di vantaggio che diventano quasi quindici nell’ultimo quarto. Udine amministra senza patemi nonostante la serataccia di Mirza Alibegovic, 0 punti con 0 su 6 al tiro, davanti al padre Teoman in tribuna. Top scorer alla sirena Diego Monaldi a quota 19 con 5 su 10 da tre, 17 quelli di Gaspardo rimasto a secco nella ripresa, 10 per Ikangi e 9 punti e 8 rimbalzi per un positivo Cannon in 18 minuti.

Contento per la vittoria coach Adriano Vertemati: “Abbiamo girato la partita con la difesa nei due quarti centrali. Stasera abbiamo giocato senza due trattatori di palla come Clark e Caroti che ha giocato pochissimo perchè sofferente per un problema fisico. Abbiamo perso forse qualche pallone di troppo ma abbiamo controllato la partita con la difesa. Sono molto orgoglioso della squadra perchè siamo stati più bravi di loro nonostante le assenze. Voglio fare gli auguri di Pasqua ai nostri tifosi che anche stasera sono stati numerosi e partecipi”.

Estremamente soddisfatto anche l’mvp di serata Diego Monaldi: “L’inizio non è stato facile e forse eravamo un po’ contratti. Abbiamo comunque fatto sempre le scelte giuste e nel terzo quarto abbiamo preso un bel vantaggio. Ora mancano tre partite e poi ci saranno i playoff, cercheremo di arrivare alla fase finale nel miglior modo possibile, ma pensiamo una partita alla volta. Cannon? è facile giocare con lui ed è stato facile farlo entrare nel gruppo. Per noi sarà un giocatore fondamentale”.