Incidente a Pagnacco, auto finisce contro un muro

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Pagnacco. Poco prima delle 13, per cause in corso di accertamento, un’auto è finita contro un muro lungo la strada che conduce a Colloredo.

Fortunatamente, dalle prime informazioni disponibili, sembra che nessuno sia rimasto ferito nell’incidente. L’auto coinvolta ha subito diversi danni alla parte anteriore. Sul posto è intervenuta la polizia locale. Gli agenti hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e si sono occupati della gestione della viabilità.