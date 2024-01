Incidente con il parapendio a Lusevera.

Incidente con il parapendio nel primo pomeriggio di oggi dove una persona è stata soccorsa dal personale sanitario nella zona di Musi nel territorio comunale di Lusevera.

L’equipaggio inviato dell’ambulanza proveniente da Tarcento l’ha preso in carico per poi trasportarla in codice giallo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto anche le forze dell’ordine.